Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців

Вевюр розповів, що в ноті міститься заклик "видати двох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів терористичного характеру, за запитом спецслужб Російської Федерації у зв'язку з інцидентами в Міці та Голомбі".

Також речник МЗС додав, що російське генеральне консульство Росії в Гданську має закритися до опівночі 23 грудня. При цьому співробітники консульства РФ мають до цього часу виїхати з Польщі.

Варто зауважити, що в Гданську припиняє роботу останнє російське консульство в Польщі. Згоду на його діяльність відкликав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.