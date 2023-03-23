Польша получила более 40 млн евро за поставку танков и гаубиц в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, приводимое Portal Samorządowy.

Он добавил, что Польша стремится получить еще 240 миллионов евро компенсации за предоставленную военную помощь Украине. Вооруженные силы Украины уже получили танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Также премьер напомнил, что страна учит украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2 и гаубиц Krab.

"Мы не только покупаем из-за границы оружие, которое намного современнее, чем то, что мы поставляем, но в то же время укрепляем нашу армию", - сказал Моравецкий.

По его словам, компенсацию Польша получает из Европейского фонда мира за предоставление Украине военно-технической поддержки.

Ранее Моравецкий заявлял, что Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.

Польша отреагировала на визит главы КНР Си Цзиньпина в Китай. Высшее польское руководство назвало китайско-российский альянс опасным.

В среду, 22 марта, в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она раньше заказывала в Южной Корее.

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