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Премьер Польши назвал альянс России и Китая опасным

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Среда 22 марта 2023 15:49
Премьер Польши назвал альянс России и Китая опасным Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша отреагировала на визит главу КНР Си Цзиньпина в Китай. Высшее польское руководство назвало китайско-российский альянс опасным.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today Online.

"Визит китайского президента в Москву заставляет нас беспокоиться, эта ось Китай-Москва опасна", - заявил он.

Польша, один из ближайших союзников Украины, выразила тревогу по поводу расширения сотрудничества между Пекином и Москвой.

"Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", - заявил Моравецкий.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом и уже две встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

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