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Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи: их разместят возле границы с РФ

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Среда 22 марта 2023 16:02
Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи: их разместят возле границы с РФ Фото: Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 22 марта, в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она ранее заказывала у Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

"Польское войско становится сильнее! Сегодня утром в порт Гдыня прибыли еще 12 гаубиц К9 и 5 танков К2, которые мы заказали в прошлом году у Южной Кореи. Это значительное усиление потенциала наших артиллерийских и бронетанковых войск", - отметил министр.

Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи: их разместят возле границы с РФФото: танки K2, которые передали Польше (twitter.com/mblaszczak)

При этом, по информации PAP, Блащак также рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.

"Мы создаем силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу - потому что польские вооруженные силы становятся сильнее и получают новейшее вооружение", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что Польша стала крупнейшим покупателем оружия у Южной Кореи в 2022 году.

Также мы писали, что Польша возведет новую военную базу возле границы с Калининградской областью.

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