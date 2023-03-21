Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину, - премьер Польши
Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, выступая в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг.
"Хочу сказать всем лидерам Европы: "Пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", - сказал политик.
Моравецкий отметил, что сейчас война идет за общие европейские ценности, и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу всей Европы.
"Наше будущее также зависит от результатов этой войны, от того как она закончится", - добавил глава польского правительства.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, как будут восстанавливать полностью уничтоженные украинские города.
Также ранее мы писали, что конференция по восстановлению Украины пройдет в конце апреля этого года.
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