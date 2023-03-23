Польща отримала понад 40 млн євро за постачання танків та гаубиць в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Portal Samorządowy.

Він додав, що Польща прагне отримати ще 240 мільйонів євро компенсації за надану військову допомогу Україні. Збройні сили України вже отримали танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Також прем'єр нагадав, що країна навчає українських солдатів обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.

"Ми не тільки купуємо із-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію", - сказав Моравецький.

За його словами, компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру за надання Україні військово-технічної підтримки.

Раніше Моравецький заявляв, що Європа зобов'язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.

Польща відреагувала на візит глави КНР Сі Цзіньпіна до Китаю. Найвище польське керівництво назвало китайсько-російський альянс небезпечним.

В середу, 22 березня, до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше замовляла у Південної Кореї.

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