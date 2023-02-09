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США хотят открыть в Европе учебный центр для тренировок с HIMARS

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Четверг 09 февраля 2023 15:05
США хотят открыть в Европе учебный центр для тренировок с HIMARS Фото: США хотят открыть в Европе учебный центр для тренировок по HIMARS (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы США планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего 5 корпусом Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Джона Колашески в интервью Voice of America.

"Мы все еще находимся на предварительных этапах, но это будет сферой, в которую мы, возможно, привлечем несколько стран в одном месте", - сказал он.

По его словам, предложенная программа будет доступна странам НАТО с одобренным доступом продажи дальнобойных артиллерийских систем. Сюда входят такие страны как Эстония, Польша и Румыния на восточном фронте НАТО.

Колашески отметил, что такой центр будет похож на центр по тренировкам с американскими танками Abrams, который открылся возле польского города Познань.

Напомним, что 7 февраля США одобрили возможную продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

К тому же, в Германии хотят начать производство HIMARS.

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