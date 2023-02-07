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США разрешили Польше покупать американские РСЗО HIMARS

Новина українською →
США, Вторник 07 февраля 2023 22:52
США разрешили Польше покупать американские РСЗО HIMARS Фото: США разрешили Польше покупать американские РСЗО HIMARS (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 февраля, США одобрили возможную продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 миллиардов долларов

Недавно Польша подала в США запрос на покупку:

  • 18 пусковых установок M142 HIMARS;
  • 468 комплектов модуля загрузочного устройства HIMARS;
  • 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS;
  • 461 капсулу альтернативной боевой части управляемой ракетной системы залпового огня M30A2 GMLRS-AW с нечувствительной системой движения боеприпасов;
  • 521 унитарную капсулу управляемой реактивной системы залпового огня M31A2 GMLRS-U с двигательной системой нечувствительных боеприпасов IMPS;
  • 532 капсулы реактивной системы залпового огня с управляемой системой залпового огня повышенной дальности (GMLRS-ER AW) XM403;
  • недорогие практичные ракеты с уменьшенной дальностью;
  • и другое военное оборудование.

Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу, что Польша может приобрести необходимую ей технику и оборудование.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в агентстве.

Кроме того, реализация этих предложенных продаж будет требовать от правительства США или представителей подрядчика поездки в Польшу для осмотра руководства программы для поддержки программы. Ожидается, что поездки будут совершаться примерно дважды в год по мере необходимости для поддержки оборудования и обучения.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу.

По данным журналистов, американский лидер посетит Польшу в конце февраля.

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