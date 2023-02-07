США разрешили Польше покупать американские РСЗО HIMARS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 миллиардов долларов

Недавно Польша подала в США запрос на покупку:

18 пусковых установок M142 HIMARS;

468 комплектов модуля загрузочного устройства HIMARS;

45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS;

461 капсулу альтернативной боевой части управляемой ракетной системы залпового огня M30A2 GMLRS-AW с нечувствительной системой движения боеприпасов;

521 унитарную капсулу управляемой реактивной системы залпового огня M31A2 GMLRS-U с двигательной системой нечувствительных боеприпасов IMPS;

532 капсулы реактивной системы залпового огня с управляемой системой залпового огня повышенной дальности (GMLRS-ER AW) XM403;

недорогие практичные ракеты с уменьшенной дальностью;

и другое военное оборудование.

Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу, что Польша может приобрести необходимую ей технику и оборудование.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в агентстве.