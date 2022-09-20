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Польша укрепит восточную границу танками Abrams и вертолетами Apache, - глава Минобороны

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Вторник 20 сентября 2022 16:26
Польша укрепит восточную границу танками Abrams и вертолетами Apache, - глава Минобороны Фото: Польша укрепит восточную границу танками Abrams (twitter.com/Zelazna_Dywizja)
Автор: Иван Носальский

Польша оснастит 18-ю механизированную дивизию, которая размещена на востоке страны, американскими танками Abrams и вертолетами Apache, чтобы создать там непреодолимый барьер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, которое приводит PAP.

"18-я механизированная дивизия, “Железная дивизия”, которая вскоре будет вооружена танками Abrams и ударными вертолетами Apachе, будет настоящим барьером, жестким барьером. Барьер, который противник не сможет преодолеть", - подчеркнул Блащак.

По его словам, "Железная дивизия" должна будет сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

"Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее и сильнее, мы отпугнем агрессора, сделаем Польшу безопасной", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что 4 сентября в Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик, носитель ядерного вооружения Boeing B-52 Stratofortress.

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