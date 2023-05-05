Польща отримає від США гелікоптери Apache
Сполучені Штати з власних ресурсів нададуть Польщі гелікоптери Apache. Вони будуть розміщені на східному фланзі НАТО.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.
За його словами, гелікоптери допоможуть посилити захист країни та унеможливити напад на Польщу зі сходу.
"Ми отримали запевнення, що армія США з власних ресурсів надасть нам вертольоти "Apache", які добре працюють з танками "Abrams". Машини підуть на східний фланг НАТО і становитимуть закриття Брестських воріт", - сказав Блащак.
Варто зауважити, що про можливість передачі від США Польщі вказаних гелікоптерів було відомо ще у вересні 2022 року.
Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.
У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.
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