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Польща отримає від США гелікоптери Apache

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Польща, П'ятниця 05 травня 2023 20:13
Польща отримає від США гелікоптери Apache Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати з власних ресурсів нададуть Польщі гелікоптери Apache. Вони будуть розміщені на східному фланзі НАТО.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

За його словами, гелікоптери допоможуть посилити захист країни та унеможливити напад на Польщу зі сходу.

"Ми отримали запевнення, що армія США з власних ресурсів надасть нам вертольоти "Apache", які добре працюють з танками "Abrams". Машини підуть на східний фланг НАТО і становитимуть закриття Брестських воріт", - сказав Блащак.

Варто зауважити, що про можливість передачі від США Польщі вказаних гелікоптерів було відомо ще у вересні 2022 року.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.

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