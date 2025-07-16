Рой дронов на Харьков и массированный обстрел Кривого Рога: все о последствиях атаки РФ по Украине
Россия в ночь на 16 июля атакует Украину дронами с разных направлений. Серия взрывов уже прогремела в Харькове, а по Кривому Рогу враг ударил ракетой и запустил "Шахеды".
Все, что известно о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- Враг запустил по Украине дроны с разных направлений
- В Харькове 17 взрывов за 20 минут, трое пострадавших
- По Кривому Рогу РФ ударила ракетой, а затем "Шахедами"
Харьков
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове за 14 минут прозвучало 16 взрывов, враг атаковал гражданское предприятие в Киевском районе.
Вместе с тем, глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что за 20 минут в городе зафиксировали 17 взрывов, большинство в Киевском районе. Он добавил, что предварительно РФ применила "Герань-2", пока известно о 3 пострадавших.
Подробнее о ситуации в Харькове читайте в отдельном материале.
Кривой Рог
Глава ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетной атаке по Кривому Рогу, фиксируется пожар. Отметим, взрывы в городе прозвучали во время угрозы баллистики. На город также летят "Шахеды".
Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, Кривой Рог под массированной атакой "Шахедов", в городе уже 10 "приходов", есть пожар.
Киев
В Киеве после двух ночей без тревог работала ПВО. Сейчас в столице отбой тревоги.
Запорожье
Вражеские дроны фиксировались на территории города Запорожье. Кроме того, руководители ОВА Иван Федоров сообщал о движении "Шахедов" к Международному аэропорту Запорожья.
Что известно об атаке
Россия запустила дроны по Украине с разных направлений. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. В частности, и в Киевской области, при этом в Киеве воздушная тревога была всего несколько минут.
Напомним, в настоящее время в Киеве находится спецпредставитель президента США Кит Келлог. В сети с этим связывают относительное затишье в Киеве, две ночи подряд в столице не было воздушной тревоги. Впрочем, враг днем поднимал в воздух носители "Кинжалов".