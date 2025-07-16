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РФ атаковала баллистикой и более 400 дронами: сколько сбила ПВО

Среда 16 июля 2025 08:57
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РФ атаковала баллистикой и более 400 дронами: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ ночью запустила более 400 дронов и ракету (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 июля россияне атаковали Украину баллистической ракетой, а также более 400 беспилотниками различных типов. Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки россияне применили:

  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 400 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов.

Запуски осуществлялись с территории временно оккупированного Крыма и из нескольких регионов РФ, в частности из Шаталово, Брянска, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

Для отражения воздушной атаки были задействованы силы ПВО - авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, а также беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 198 вражеских ударных дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении Воздушных сил.

РФ атаковала баллистикой и более 400 дронами: сколько сбила ПВО

Атака РФ на Украину 16 июля

В Харькове всего за четверть часа прозвучало 17 взрывов, из-за массированной атаки три человека получили ранения. .

В Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.

Также под ударом врага были Одесская область и Винница.

Больше о последствиях атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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