Польша предоставит Украине новый пакет помощи: что туда войдет

Польша передаст Украине новый пакет помощи. Это произойдет в январе следующего года.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Он уточнил, что пакет помощи будет готов в январе. Кроме этого, по словам Туска, возможно, Польша совместно с другими партнерами будет готова передать "некоторую технику", которая нужна Украине.

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сегодня проходит во Львове, Туск объявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине.

Приезд Туска в Украину

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Во время своей речи он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

Заметим, что в ноябре Зеленский сообщал, что Польша уже работает над новым пакетом помощи для Украины.

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