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Зеленский пообщался с Туском: о чем говорили

Украина, Среда 20 ноября 2024 14:54
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Зеленский пообщался с Туском: о чем говорили Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском 20 ноября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Есть договоренность о встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Так, Зеленский поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки прекратить политическую изоляцию главы Кремля Владимира Путина.

Помощь Украине от Польши

Зеленский и Туск обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Господин премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Туск договорились провести встречу до конца текущего года.

Обсуждение председательства Польши в Совете ЕС

Также Зеленский и Туск поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года.

"Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - добавил Зеленский.

Отдельно, по словам президента, он поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки Украины

Встреча Зеленского и Туска

В начале июля президент Владимир Зеленский побывал в Варшаве. Там он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Во время встречи Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Кроме того, по итогам переговоров Зеленский объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.

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