Польща надасть Україні новий пакет допомоги: що туди ввійде

Польща передасть Україні новий пакет допомоги. Це відбудеться в січні наступного року.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

Він уточнив, що пакет допомоги буде готовий в січні. Крім цього, за словами Туска, можливо, Польща спільно з іншими партнерами буде готова передати "деяку техніку", яка потрібна Україні.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що сьогодні проходить у Львові, Туск оголосив, що Польща готує 46-й транш допомоги Україні.

Приїзд Туска до України

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні прибув з візитом до Львова. Під час своєї промови він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.

Зауважимо, що в листопаді Зеленський повідомляв, що Польща вже працює над новим пакетом допомоги для України.

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