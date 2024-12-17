Туск во Львове призвал партнеров прекратить спекулировать на возможном поражении Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время визита во Львов.
"Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира - мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины," - заявил Туск.
Как пишет Polskie Radio 24, Туск подчеркнул, что Украина успешно защищается от российского нападения, "вопреки некоторым негодяям"
"Мы стоим перед большой игрой за будущее Украины, Польши и Европы. Мы все без исключения должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо прежде, ради мира, которого мы все ждем - никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам", - сказал Туск.
Он уверен, что сейчас настало время для всего Запада поверить в собственную силу. Ведь Украина и весь мир заслуживают справедливого мира, уважения к территории и границам.
Заявления Туска
Недавно Туск заявил, что мирные переговоры для завершения войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.
Позже Зеленский рассказал, что провел разговор с Туском. Они обсудили совместную работу и планы на период председательства Польши в ЕС.
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