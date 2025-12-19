Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидронные системы

По словам Навроцкого, вокруг этого вопроса возникла "ненужная и непонятная буря, а общественное мнение было в определенной степени дезинформировано вокруг этого дела".

"Я уже не буду в эти вопросы входить, потому что это не место для этого", - продолжил президент Польши.

Он подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских солдат, в частности авиаторов из Мальборка - важной авиабазы, где раньше и сейчас базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.

В то же время Навроцкий отметил, что формально вопрос самих МиГ-29 не относится к его компетенции. Однако в нынешних условиях Польша ищет симметричного стратегического партнерства с Украиной.

"Этот обмен МиГ-29 на системы антидронные не противоречит нашей политике. Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал Навроцкий.