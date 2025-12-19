UA

Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на антидронові системи

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Навроцького, навколо цього питання виникла "непотрібна і незрозуміла буря, а громадська думка  була певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", - продовжив президент Польщі.

Він наголосив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських солдатів, зокрема авіаторів із Мальборка - важливої авіабази, де раніше і нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.

Водночас Навроцький зазначив, що формально питання самих МіГ-29 не належить до його компетенції. Однак у нинішніх умовах Польща шукає симетричного стратегічного партнерства з Україною.

"Цей обмін МіГ-29 на системи антидронові не суперечить нашій політиці. Отже, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене", - сказав Навроцький.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща розглядає передачу Україні шість-вісім винищувачів МіГ-29, які до кінця грудня мають вивести з польських повітряних сил.

11 грудня Кароль Навроцький заявив, що не знає про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та зʼясовує інформацію.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

За словами посла України в Польщі Василя Боднара, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.

Варто додати, що Польща вже передавала Україні МіГ-29 у попередні роки, ставши однією з перших країн, що ухвалила такі рішення після початку повномасштабної війни РФ проти України.

