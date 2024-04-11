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Путин пытается уничтожить энергетику Украины, необходимо сломать его планы, - Зеленский

Четверг 11 апреля 2024 18:13
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Путин пытается уничтожить энергетику Украины, необходимо сломать его планы, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин на протяжении последних лет пытается уничтожить энергетику Украины. Необходимо сломать его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Как отметил президент, одним из приоритетов Украины является противовоздушная оборона Украины. По словам Зеленского, сегодня важно защитить Харьков, Одессу, Николаев, Запорожье и другие города от российских террористических обстрелов.

"Я благодарю каждого лидера, который нас слышит и готов помогать, чтобы Украина наконец получила системы ПВО, которые могут нам помочь. Они есть в мире и должны защищать жизни. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он хочет сломать жизни людей. Мы должны сломать его намерения", - добавил он.

Массированные обстрелы России

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где были сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Между тем представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что необходимо Украине для строительства эшелонированной системы противовоздушной обороны.

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