Польша хочет возобновить переговоры с Чехией о "территориальном долге", - СМИ

Правительство Польши хочет возобновить переговоры о территориях на границе с Чехией. Они десятилетиями были в центре споров между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fakt .

Как сообщает издание, после завершения парламентских выборов в Чехии Польша якобы хочет возобновить диалог по так называемому "территориальному долгу".

Речь идет о 368 гектарах территории, которые по соглашениям 50-х годов остались с чешской стороны границы. Это земли в районе общины Бяла Вода и села Бодзанув в общине Глухолазы.

Эти территории отошли к тогдашней Чехословакии в 1958 году. Польша тогда уступила соседям 1205 гектаров, а взамен получила 837 гектаров.

Разницу в 368 гектаров Польша по сей день не вернула. В 2015 году чешское правительство утвердило перечень земельных участков, которые надо было передать Польше, а польские власти подали проект соглашения о границе.

Однако дело зашло в тупик, потому что чешская сторона предложила передать эти земли Чешской церкви.

Во времена каденции польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в 2021 году тоже уже поднимали вопрос границы с Чехией.

Тогдашний премьер Чехии Андрей Бабиш, партия которого имеет шансы на победу и на нынешних выборах, не занял четкой позиции, поэтому переговоры ограничились межправительственными консультациями.

Неназванные собеседники издания из МИД Польши раскрыли, что Варшава рассчитывает возобновить консультации на экспертном уровне. Целью будет выяснить позиции сторон относительно того, как можно решить вопрос с "территориальным долгом".

Также в Варшаве хотят получить информацию от чешской стороны о причинах приостановления переговоров в 2015 году.

Отмечается, что в период перед выборами этого решили не делать, чтобы вопрос не стал одной из тем предвыборной кампании.