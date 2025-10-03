Польща хоче відновити переговори з Чехією про "територіальний борг", - ЗМІ
Уряд Польщі хоче відновити переговори щодо територій на кордоні з Чехією. Вони десятиліттями були в центрі суперечок між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fakt.
Як повідомляє видання, після завершення парламентських виборів у Чехії Польща нібито хоче поновити діалог щодо так званого "територіального боргу".
Йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону. Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.
Ці території відійшли до тодішньої Чехословаччини у 1958 році. Польща тоді поступилася сусідам 1205 гектарами, а натомість отримала 837 гектарів.
Різницю у 368 гектарів Польща донині не повернула. У 2015 році чеський уряд затвердив перелік земельних ділянок, які треба було передати Польщі, а польська влада подала проєкт угоди щодо кордону.
Однак справа зайшла в глухий кут, бо чеська сторона запропонувала передати ці землі Чеській церкві.
За часів каденції польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у 2021 році теж уже порушували питання кордону з Чехією.
Тодішній прем'єр Чехії Андрей Бабіш, партія якого має шанси на перемогу і на цьогорічних виборах, не зайняв чіткої позиції, тож переговори обмежилися міжурядовими консультаціями.
Неназвані співрозмовники видання з МЗС Польщі розкрили, що Варшава розраховує поновити консультації на експертному рівні. Метою буде з’ясувати позиції сторін щодо того, як можна вирішити питання з "територіальним боргом".
Також у Варшаві хочуть отримати інформацію від чеської сторони про причини призупинення переговорів у 2015 році.
Зазначається, що у період перед виборами цього вирішили не робити, аби питання не стало однією з тем передвиборчої кампанії.
Парламентські вибори у Чехії
Нагадаємо, парламентських виборів у Чехії заплановані на 3-4 жовтня.
Зазначимо, що на парламентських виборах у Чехії є висока ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так"), яку очолює мільярдер і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. У разі успіху він може знову обійняти посаду глави уряду.
Варто зазначити, що Бабіш займає антиукраїнську позицію і в разі перемоги його партії на виборах Україні може залишитися без допомоги Чехії.
Зокрема, ініціатива Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України опинилася під загрозою через критику з боку популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів.
Лідер політсили Бабіш назвав ініціативу "гнилою" та пообіцяв скасувати її у разі перемоги. Його заступник Карел Гавлічек повідомив, що через "сумнівних постачальників і низьку якість" постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО.
До того ж чеські аналітики Online Risk Labs виявили 286 анонімних акаунтів у TikTok. Вони поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.
Днями президент Чехії Петр Павел звернувся до співгромадян у зв'язку з виборами до парламенту. Він закликав їх обрати уряд, який захищатиме суверенітет країни.