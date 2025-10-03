ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща хоче відновити переговори з Чехією про "територіальний борг", - ЗМІ

Польща, П'ятниця 03 жовтня 2025 16:28
UA EN RU
Польща хоче відновити переговори з Чехією про "територіальний борг", - ЗМІ Фото: Польща хоче відновити переговори з Чехією про "територіальний борг" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Польщі хоче відновити переговори щодо територій на кордоні з Чехією. Вони десятиліттями були в центрі суперечок між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fakt.

Як повідомляє видання, після завершення парламентських виборів у Чехії Польща нібито хоче поновити діалог щодо так званого "територіального боргу".

Йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону. Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Ці території відійшли до тодішньої Чехословаччини у 1958 році. Польща тоді поступилася сусідам 1205 гектарами, а натомість отримала 837 гектарів.

Різницю у 368 гектарів Польща донині не повернула. У 2015 році чеський уряд затвердив перелік земельних ділянок, які треба було передати Польщі, а польська влада подала проєкт угоди щодо кордону.

Однак справа зайшла в глухий кут, бо чеська сторона запропонувала передати ці землі Чеській церкві.

За часів каденції польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у 2021 році теж уже порушували питання кордону з Чехією.

Тодішній прем'єр Чехії Андрей Бабіш, партія якого має шанси на перемогу і на цьогорічних виборах, не зайняв чіткої позиції, тож переговори обмежилися міжурядовими консультаціями.

Неназвані співрозмовники видання з МЗС Польщі розкрили, що Варшава розраховує поновити консультації на експертному рівні. Метою буде з’ясувати позиції сторін щодо того, як можна вирішити питання з "територіальним боргом".

Також у Варшаві хочуть отримати інформацію від чеської сторони про причини призупинення переговорів у 2015 році.

Зазначається, що у період перед виборами цього вирішили не робити, аби питання не стало однією з тем передвиборчої кампанії.

Парламентські вибори у Чехії

Нагадаємо, парламентських виборів у Чехії заплановані на 3-4 жовтня.

Зазначимо, що на парламентських виборах у Чехії є висока ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так"), яку очолює мільярдер і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. У разі успіху він може знову обійняти посаду глави уряду.

Варто зазначити, що Бабіш займає антиукраїнську позицію і в разі перемоги його партії на виборах Україні може залишитися без допомоги Чехії.

Зокрема, ініціатива Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України опинилася під загрозою через критику з боку популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів.

Лідер політсили Бабіш назвав ініціативу "гнилою" та пообіцяв скасувати її у разі перемоги. Його заступник Карел Гавлічек повідомив, що через "сумнівних постачальників і низьку якість" постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО.

До того ж чеські аналітики Online Risk Labs виявили 286 анонімних акаунтів у TikTok. Вони поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.

Днями президент Чехії Петр Павел звернувся до співгромадян у зв'язку з виборами до парламенту. Він закликав їх обрати уряд, який захищатиме суверенітет країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Чехія
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим