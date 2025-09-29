ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии, - Reuters

Чехия, Понедельник 29 сентября 2025 19:23
UA EN RU
В TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии, - Reuters Фото: в TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Группа чешских аналитиков Online Risk Labs обнаружила 286 анонимных аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийский нарратив и поддерживают радикальные партии накануне парламентских выборов в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным аналитиков, эти аккаунты имеют от 5 до 9 миллионов просмотров в неделю, что превышает совокупные охваты лидеров основных партий.

"Аккаунты не связаны с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", - говорится в заявлении группы.

Так, они выражали поддержку ультраправой партии SPD, которая занимает третье место в большинстве опросов с поддержкой около 13%, и ультралевой Stacilo!, которая набирает чуть более 5% голосов, необходимых для получения мест в парламенте.

Обе политсилы считают, что Чехия должна выйти из НАТО и Европейского Союза.

Аналитики Online Risk Labs отметили, что кандидаты, которых продвигали в публикациях, могли об этом и не знать.

В частности, партия Stacilo! заявила, что не использовала никаких фейковых аккаунтов, и отрицала любое иностранное влияние на свою кампанию.

Чешский регулятор телекоммуникаций CTU также сообщил, что получил несколько жалоб относительно сотен аккаунтов в TikTok и передал их Европейской комиссии.

TikTok также заявил, что принимает меры в отношении контента и аккаунтов, которые нарушают правила, и имеет команды, занимающиеся борьбой с "обманчивым поведением".

По сообщениям местных СМИ, TikTok используют почти четверть чехов, что меньше, чем в Румынии, где в прошлом году президентские выборы были отменены из-за обвинений в российском вмешательстве через аккаунты на этой платформе.

Парламентские выборы в Чехии

Напомним, ранее сообщалось, что накануне парламентских выборов в Чехии, которые запланированы на 3-4 октября, спецслужбы фиксируют рост кибератак и дезинформации со стороны России.

Отметим, что на парламентских выборах в Чехии высока вероятность победы популистской партии ANO ("Да"), которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В случае успеха он может снова занять пост главы правительства.

Стоит отметить, что Бабиш занимает антиукраинскую позицию и в случае победы его партии на выборах Украина может остаться без помощи Чехии.

В частности, инициатива Чехии по поставке более миллиона артиллерийских снарядов для Украины оказалась под угрозой из-за критики со стороны популистской партии ANO, которая лидирует в опросах накануне октябрьских парламентских выборов.

Лидер политсилы Бабиш назвал инициативу "гнилой" и пообещал отменить ее в случае победы. Его заместитель Карел Гавличек сообщил, что из-за "сомнительных поставщиков и низкого качества" поставки боеприпасов должны регулироваться на уровне НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чехия TikTok Парламентские выборы
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен