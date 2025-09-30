ua en ru
Президент Чехии обратился к гражданам перед избранием правительства и вспомнил о РФ

Чехия, Вторник 30 сентября 2025 23:50
Президент Чехии обратился к гражданам перед избранием правительства и вспомнил о РФ Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Чехии Петр Павел обратился к согражданам в связи с выборами в парламент. Он призвал их избрать правительство, которое будет защищать суверенитет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чешское телевидение.

Павел отметил, что "многое стоит на кону" на грядущих выборах в парламент Чехии. По его словам, это прежде всего "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире", а также из-за "постепенной потери уверенности".

Чешский лидер отметил, что стране нужно правительство, которое будет обеспечивать ее безопасность на основе членства в Евросоюзе и НАТО.

"Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе", - подчеркнул он.

По словам Павела, это имело бы существенное влияние на свободу, безопасность и экономическое благосостояние Чехии.

Выборы депутатов в нижнюю палату чешского парламента состоятся 3 и 4 октября.

Напомним, чешские аналитики Online Risk Labs обнаружили 286 анонимных аккаунтов в TikTok. Они распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии накануне парламентских выборов в Чехии.

Аналитики сообщили, что эти аккаунты еженедельно имеют от 5 до 9 млн просмотров - это превышает совокупные охваты лидеров основных партий.

Также РБК-Украина писало, что на выборах в чешский парламент есть высокая вероятность победы популистской партии ANO ("Да"), которую возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш. В случае победы он снова может возглавить правительство.

