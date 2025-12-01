Польша готовит европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Так, прокурор Национальной прокуратуры Польши обратился в окружной суд в Варшаве с ходатайством о выдаче европейского ордера на задержание двух подозреваемых, причастных к диверсии на польской железной дороге.

Речь идет о:

Евгении Иванове, 1984 года рождения, уроженце Эстонии;

Александре Кононове, 1986 года рождения из Украины.

Policja poszukuje ściganych listami gończymi wydanymi przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie w z związku z podejrzeniem szpiegostwa i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze... pic.twitter.com/LsDjnVPPq8 - Policja Warszawa (@Policja_KSP) 28 ноября 2025 года

Польские правоохранители убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы России, чтобы дестабилизировать работу критической инфраструктуры Польши.

Следствие установило, что после диверсии на польской железной дороге оба мужчины покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

Сейчас их поиском занимается Варшавское управление полиции, которое уже обнародовало фото подозреваемых, чтобы ускорить их установление и задержание. При этом расследование продолжается, а власти не исключают, что круг причастных лиц может расшириться.

По польскому законодательству (статья 130 Уголовного кодекса), подозреваемым грозит до 30 лет заключения. Польская сторона настаивает, что диверсионная деятельность направлена на подрыв европейской безопасности, ведь через территорию страны проходят ключевые логистические маршруты поставки помощи Украине.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к границе с Украиной, чтобы исключить новые взрывы.

Кстати, недавно Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси для вручения ноты с требованием об экстрадиции двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге.