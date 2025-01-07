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Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз

Вторник 07 января 2025 12:06
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Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз Фото: министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска заявила, что ее страна готова обеспечить Украину электроэнергией. Это может произойти, если Словакия выполнит свои угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину, но только если Украина об этом попросит.

"Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина, или придется им воспользоваться. Поведение Фицо направлено против Европы", - сказала она.

Угрозы Фицо

Стоит напомнить, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Ведь он неоднократно жаловался на решение Украины остановить транзит российского газа.

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на шантаж Фицо. Он также прибегнул к новым угрозам Украине. Премьер Словакии заявил, что страна может сократить помощь украинским беженцам.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо мог получить поручение от российского диктатора Владимира Путина.

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