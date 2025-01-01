ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что тразит остановлен 1 января 2025 года в 07:00. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго отметили, что с 1 января газотранспортная система (ГТС) Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа.

Инфраструктура ГТС заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.