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Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо по электроэнергии

Киев, Суббота 28 декабря 2024 15:17
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Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо по электроэнергии Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия является частью единого европейского энергорынка. Поэтому Украина призывает Европейскую комиссию отреагировать на шантаж словацкого премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

МИД напомнил Фицо, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не является благотворительностью, а Украина платит за него немалые деньги.

Ведомство отмечает, что Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, но сейчас вынуждена порой импортировать ее. Причиной этого являются только российские преступления - оккупация ЗАЭС, постоянные и целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, Премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", - говорится в заявлении.

МИД добавляет, что на совместную работу Фицо и Путина указывает и фактическое признание премьера Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости от России.

Украина в свою очередь просит Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.

"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, - ред.) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - заявили в МИД.

Новость дополняется...

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МИД Украины Еврокомиссия Электроэнергия Роберт Фицо
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