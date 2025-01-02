Фицо прибегнул к новым угрозам Украине: шантажирует сокращением помощи беженцам

Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам. Так она "ответит" на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N .

Фицо признал, что после прекращения поставок российского газа через Украину угроз для словацких домохозяйств нет. Но, по словам премьера, его страна теряет доходы в размере полмиллиарда евро в год от транзита газа.

Глава правительства Словакии подтвердил слухи в СМИ, что представители словацкого правительства встретятся с представителями Украины и Еврокомиссии во вторник, 7 января, чтобы обсудить остановку транзита. По его словам, Словакия захотела переговоров в Брюсселе, поскольку Украина "имела наглость" пожаловаться на рассмотрение Братиславой ответных мер.

После этого Фицо хочет созвать коалиционный совет и правительство.

"От имени Smer (правящей партии - ред.) я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительном сокращении поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики", - заявил Фицо.