Международная федерация фехтования вернула РФ и Беларусь в соревнования: есть нюанс

Российские и белорусские фехтовальщики снова смогут выступать на международной арене. Украинская федерация дважды пыталась заблокировать возвращение представителей страны-агрессора и его союзницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games .

Международная федерация фехтования (МФФ) на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступит в силу в апреле.

Теперь российские и белорусские фехтовальщики смогут выступить на чемпионатах Европы и мира и квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 в Париже. Во время голосования возвращение обоих государств поддержали 89 делегатов, а против было всего 46. Единственным условием для спортсменов из России и Беларуси станет "нейтральность и индивидуальный допуск".

Национальная федерация фехтования Украины еще во время заседания дважды безуспешно пыталась заблокировать предложение. Впоследствии отечественные функционеры анонсировали немедленный созыв заседания президиума для реагирования на решение МФФ и его потенциальное обжалование.

Ранее группа стран во главе с Польшей приняла декларацию с призывом к МОК о возвращении атлетов из РФ и Беларуси в международный спорт. Коалиция функционеров уверена, что российский режим и тамошняя пропаганда используют спортсменов для легализации военных преступлений.