Дания присоединилась к бойкоту фехтовальных турниров из-за возвращения РФ

Список участников бойкота возвращения РФ и Белоруссия в международное фехтование пополнила Дания. Ранее от проведения турниров отказались Польша и Финляндия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Датская федерация фехтования отменила соревнования в Копенгагене. На такой шаг функционеры пошли из-за потенциального участия в турнире российских и белорусских фехтовальщиков.

"Мы поняли, что, к сожалению, не сможем провести этот турнир. После того, как к участию допускают российских и белорусских спортсменов, мы не имеем права этого делать", – признался руководитель организации Ян Сильвест Йенсен.

Ранее Польша заявила о намерении не проводить этап Кубка мира в Познани, а Финляндия отменила престижный турнир в Купиттаа по тем же причинам. В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали Национальную федерацию фехтования Украины, которая дважды пыталась заблокировать возвращение страны-агрессора.