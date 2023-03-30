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Дания присоединилась к бойкоту фехтовальных турниров из-за возвращения РФ

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Копенгаген, Четверг 30 марта 2023 19:59
Дания присоединилась к бойкоту фехтовальных турниров из-за возвращения РФ Фото: Дания не хочет принимать российских фехтовальщиков (Facebook/Danmarks Fægtelandshold)
Автор: Антон Федорцив

Список участников бойкота возвращения РФ и Белоруссия в международное фехтование пополнила Дания. Ранее от проведения турниров отказались Польша и Финляндия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Датская федерация фехтования отменила соревнования в Копенгагене. На такой шаг функционеры пошли из-за потенциального участия в турнире российских и белорусских фехтовальщиков.

"Мы поняли, что, к сожалению, не сможем провести этот турнир. После того, как к участию допускают российских и белорусских спортсменов, мы не имеем права этого делать", – признался руководитель организации Ян Сильвест Йенсен.

Ранее Польша заявила о намерении не проводить этап Кубка мира в Познани, а Финляндия отменила престижный турнир в Купиттаа по тем же причинам. В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали Национальную федерацию фехтования Украины, которая дважды пыталась заблокировать возвращение страны-агрессора.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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