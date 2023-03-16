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Германия отказалась от домашнего этапа женского ЧМ по фехтованию из-за России и Беларуси

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Германия, Четверг 16 марта 2023 18:28
Германия отказалась от домашнего этапа женского ЧМ по фехтованию из-за России и Беларуси Фото: Германия отказалась от домашнего этапа женского Кубка мира по фехтованию (fencing net)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 марта, Германия отказалась от проведения домашнего этапа женского Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерацию фехтования Германии.

Исполнительный комитет федерации фехтования Германии сообщил Всемирной федерации фехтования (FIE) о том, что не будет проводить Кубок мира по рапире среди женщин, запланированный на первые выходные мая в немецком городе Таубербишофсхайме.

"Обсуждение последних нескольких дней после решения Конгресса FIE снова разрешить России и Беларуси участвовать, вызвало горячие дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами", - сообщила президент федерации фехтования Германии Клаудия Бокель.

По данным федерации фехтования чемпионат мира был бы одним из первых, когда это решение должно было быть реализовано. Для Президиума сейчас невозможно представить, как это должно было произойти.

"По-прежнему наша солидарность с людьми в Украине, которые страдают от захватнической войны. Немецкая федерация фехтования не соглашается с решением в прошлую пятницу... Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата, и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов реализации от мировой ассоциации, который проводит турнир сделать невозможно. Соответственно, позже решение о допуске было бы единственным правильным путем", - добавила президент федерации.

Немецкая федерация фехтования использует следующие несколько недель для обсуждения со своими спортсменами и тренерами, как может выглядеть оптимальная олимпийская квалификация в этих условиях.

По словам Бокель, несмотря на желание представить их лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность воспользоваться преимуществом домашнего поля на пути к Олимпийским играм в Париже, они пока не могут этого сделать.

Напомним, международная федерация фехтования вернула РФ и Беларусь в соревнования.

В свою очередь Европейская ассоциация легкой атлетики вчера приняла решение об участии РФ и Белоруссии.

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