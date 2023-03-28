ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси

Новина українською →
Лозанна, Вторник 28 марта 2023 14:40
Три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси Фото: Украинские фехтовальщики получили поддержку соперников (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Письма от свыше трех сотен ведущих фехтовальщиков планеты получили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация фехтования. В них требуют отстранить российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров за отказ учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения о возвращении фехтовальщиков из РФ и Беларуси на международную арену. Они назвали идею МФФ "катастрофической ошибкой".

"Полностью пренебрегнув голосами атлетов, вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям МФФ. Это очевидное нарушение позиции МОК. И этот шаг еще раз демонстрирует, что интересы России важнее мнений и прав спортсменов, особенно из Украины", – говорится в заявлении.

Под письмом поставили подписи 286 действующих фехтовальщиков, а также 32 ветерана международного спорта. Таким способом они поддержали Национальную федерацию фехтования Украины, которая дважды пыталась заблокировать возвращение страны-агрессора. Тем не менее внеочередной конгресс МФФ позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле.

Впоследствии отдельные федерации стали отказываться от совместных с представителями РФ и Беларуси соревнований. Украинские фехтовальщики объявили бойкот всем турнирам с их участием, а, например, Германия решила не проводить этап Кубка мира из-за несогласия с МФФ.

К слову, ранее МОК придумал план с одновременными допусками и ограничениями для спортсменов из России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем