Польша - главная цель кибератак россиян среди стран НАТО, - министр цифровых дел

Министр отметил, что среди 170 тысяч зафиксированных киберинцидентов за первые девять месяцев года, значительная часть связана с деятельностью российских хакеров. Другие случаи касаются киберпреступности с финансовыми мотивами - в частности краж.

"Российские кибератаки являются наиболее опасными, поскольку направлены против критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает нормальное функционирование государства", - подчеркнул Гавковский.

По словам министра, ежедневно Польша фиксирует от 2 до 4 тысяч инцидентов, из которых 700-1000 оказываются серьезными - несущими реальную угрозу или способными нанести существенный ущерб.

Он также подчеркнул, что враждебные государства уже не ограничиваются воздействием на системы водоснабжения или канализации - теперь в фокусе также энергетика.

Хотя точные данные о масштабах действий России не разглашаются, польские спецслужбы сообщили о росте ее активности в цифровом пространстве.

В Варшаве отмечают, что Польша - одна из главных целей РФ среди стран НАТО из-за активной поддержки Украины. Москва неоднократно пыталась повлиять на ее национальную безопасность.