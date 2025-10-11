Польща – головна ціль кібератак росіян серед країн НАТО, - міністр цифрових справ

Міністр зазначив, що з-поміж 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів за перші дев’ять місяців року, значна частина пов’язана з діяльністю російських хакерів. Інші випадки стосуються кіберзлочинності з фінансовими мотивами – зокрема крадіжок.

"Російські кібератаки є найбільш небезпечними, оскільки спрямовані проти критично важливої інфраструктури, яка забезпечує нормальне функціонування держави", - підкреслив Гавковський.

За словами міністра, щоденно Польща фіксує від 2 до 4 тисяч інцидентів, із яких 700–1000 виявляються серйозними – такими, що несуть реальну загрозу або здатні завдати суттєвої шкоди.

Він також підкреслив, що ворожі держави вже не обмежуються впливом на системи водопостачання чи каналізації – тепер у фокусі також енергетика.

Хоча точні дані щодо масштабів дій Росії не розголошуються, польські спецслужби повідомили про зростання її активності у цифровому просторі.

У Варшаві наголошують, що Польща – одна з головних цілей РФ серед країн НАТО через активну підтримку України. Москва неодноразово намагалася вплинути на її національну безпеку.