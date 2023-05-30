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Польша договорилась с США о поставках ракет Hellfire

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Вторник 30 мая 2023 15:54
Польша договорилась с США о поставках ракет Hellfire Иллюстративное фото: Польша получит ракеты Hellfire для вертолетов (flickr by Jacobite52)
Автор: Иван Носальский

Польша подписала контракт с США, который предусматривает поставки в страну противотанковых ракет Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

"Сегодня подписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ими будут вооружены вертолеты поддержки AW149, а впоследствии ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian", - написал глава польского Минобороны.

Что известно о ракетах Hellfire

Hellfire - ракеты американского производства "воздух-земля". Они оснащены полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (принцип "выстрелил и забыл"). Для их запуска прямой визуальный контакт с целью необязателен.

Носителями таких ракет являются вертолеты (AH-64E Apache), самолеты, беспилотники (MQ-1 Predator) и наземные транспортные средства (HMMWV).

Конгресс США одобрил поставки ракет в Польшу в начале апреля.

Стоит заметить, что Норвегия объявляла о передаче Украине таких ракет еще в сентября 2022 года.

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