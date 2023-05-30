Польща домовилася із США про постачання ракет Hellfire

Польща підписала контракт із США, який передбачає постачання до країни протитанкових ракет Hellfire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter .

"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", - написав глава польського Міноборони.

Що відомо про ракети Hellfire

Hellfire - ракети американського виробництва "повітря-земля". Вони оснащені напівактивним лазерним або активним наведенням радіолокації (принцип "вистрілив і забув"). Для їх запуску прямий візуальний контакт з ціллю необов'язковий.

Носіями таких ракет є гелікоптери (AH-64E Apache), літаки, безпілотники (MQ-1 Predator) та наземні транспортні засоби (HMMWV).

Конгрес США схвалив постачання ракет до Польщі на початку квітня.

Варто зауважити, що Норвегія оголошувала про передачу Україні таких ракет ще у вересні 2022 року.