ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща домовилася із США про постачання ракет Hellfire

Новость на русском →
Вівторок 30 травня 2023 15:54
Польща домовилася із США про постачання ракет Hellfire Ілюстративне фото: Польща отримає ракети Hellfire для гелікоптерів (flickr by Jacobite52)
Автор: Іван Носальський

Польща підписала контракт із США, який передбачає постачання до країни протитанкових ракет Hellfire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", - написав глава польського Міноборони.

Що відомо про ракети Hellfire

Hellfire - ракети американського виробництва "повітря-земля". Вони оснащені напівактивним лазерним або активним наведенням радіолокації (принцип "вистрілив і забув"). Для їх запуску прямий візуальний контакт з ціллю необов'язковий.

Носіями таких ракет є гелікоптери (AH-64E Apache), літаки, безпілотники (MQ-1 Predator) та наземні транспортні засоби (HMMWV).

Конгрес США схвалив постачання ракет до Польщі на початку квітня.

Варто зауважити, що Норвегія оголошувала про передачу Україні таких ракет ще у вересні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польща ракети
NEWS
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
DAILY
Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль
Вікторія Руденкоспеціально для РБК-Україна Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль