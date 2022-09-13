"Пекельне полум'я" проти Росії. Що відомо про ракети Hellfire, які отримають ЗСУ

Минулого тижня в ході п'ятої зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") стало відомо, що Норвегія передасть багатоцільові ракети Hellfire. Даний тип озброєнь буде застосовуватися у відбитті російської агресії.

Скільки ракет отримає Україна

За словами міністра оборони Норвегії Арільда Грамма, українська сторона отримає 160 ракет Hellfire, а також пускові установки і блоки наведення для них.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді в боротьбі з російськими військами. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях", - зазначив він.

Спочатку ракети купувалися для норвезької берегової охорони, але вже добігає кінця термін експлуатації і їх планували зняти з озброєння. Перед відправкою ракети було протестовано, а українські оператори вже пройшли навчання на Hellfire.

Фото: пускова установка з ракетою Hellfire на навчаннях Joint Viking у Фіннмарку, 2017 рік (Jonny Karlsen/Armed Forces of Norway)

Що відомо про Hellfire

Це американська ракета класу "повітря-поверхня" з напівактивним лазерним або активним радіолокаційним наведенням (принцип "вистрілив і забув"). Дослівний переклад Hellfire - пекельне полум'я.

Основними носіями виступають вертольоти вогневої підтримки. З 2007 року встановлюються на безпілотних літальних апаратах MQ-1 Predator.

Hellfire спочатку розроблялася як протитанкова керована ракета. Але в міру свого розвитку, оснащення новими типами бойових частин та модернізації системи наведення, стала багатоцільовою високоточною системою озброєнь. Може застосовуватися з авіаційних, морських і наземних платформ по броньованій техніці, укріпленнях та інших видах наземних і надводних цілей на дальності до 8 км.

Технічні характеристики:

швидкість - 1235 км/год;

дальність прямого ураження - 7,1 км;

дальність непрямого ураження - 8 км;

мінімальна відстань - 0,5-1,5 км;

маса - 46 кг;

довжина - 163 см;

діаметр - 18 см;

розмах стабілізаторів - 33 см.

Залежно від модифікації може мати тандемний боєприпас, бронебійну або боєголовку з додаванням металевого заряду. Зокрема, модель Hellfire (М) може використовуватися для ураження бункерів, засобів РЕБ, будівель, комунікацій і мостів.

Hellfire (L) вважається протитанковою ракетою, має систему радарного наведення, стійку до перешкод, вражає цілі на дальності до 9 км. На сьогодні невідомо, ракети якої модифікації отримає Україна.

Наземну пускову установку для Hellfire можна перевозити на транспорті або нести вручну. Також її можна монтувати на рухомих платформах.

До комплексу входять кілька основних компонентів:

пускова дистанційно керована установка і сама ракета Hellfire

оптико-електронна станція спостереження і наведення

пульт оператора

Бойове застосування

Згідно з даними з відкритих джерел, США під час війни в Перській затоці в 1991 році випустили близько 4 000 ракет. Під час операції "Анаконда" в Афганістані в 2002 році Hellfire вперше була використана безпілотником Predator. Її випустили по бункеру талібів, ракета успішно знищила ціль.

А в серпні 2022 року стало відомо, що в Кабулі (Афганістан) двома ракетами Hellfire R9X, випущених з неназваного безпілотника, було знищено ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Айман аз-Завахірі. Причому ніхто більше не постраждав.

У ракет даної модифікації немає боєголовки, але вона використовує шість лез-лопатей, які буквально розчавлюють та розрізають ціль.

Україна вже використовувала ракети типу Hellfire

У червні 2022 року стало відомо, що в ході відбиття російської агресії Україна застосовувала Британські ракети Brimstone. Це модифікація Hellfire, яка оснащується трьохрежимною радіолокаційною системою наведення міліметрового діапазону довжин хвиль і лазерною системою наведення. Може вражати як рухливі, так і нерухомі цілі.

Також у червні повідомлялося про постачання переносних протикорабельних ракетних комплексів RBS-17 Robot. Вони стріляють ракетами RBS-17 - шведським варіантом AGM-114 Hellfire, адаптованим для стрільби по морських цілях.

Крім того, українська сторона запросила у США ударні безпілотники Gray Eagle з ракетами Hellfire. На даний момент невідомо, щоб Збройні сили отримували такі зразки, про передачу бойових дронів ще не оголошувалося.