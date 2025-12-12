Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в ЕС
Польша официально стала участницей программы Ukraine2EU. Об этом было объявлено 11 декабря во Львове во время неформальной встречи министров ЕС по европейским делам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко.
В рамках программы Ukraine2EU Польша будет предоставлять Украине комплексную поддержку, которая включает:
-
финансовый взнос в размере 1 млн евро;
-
обмен опытом в реализации евроинтеграционных реформ;
-
повышение способности Верховной Рады, которая является ключевым органом в процессе приближения национального законодательства к стандартам ЕС.
Работа над интеграцией не ограничивается только переводом директив ЕС - это комплексный процесс, требующий глубоких реформ, координации и институциональной готовности.
Поддержка Польши направлена на то, чтобы Украина могла эффективно принимать и внедрять acquis ЕС, укрепляя собственные законодательные и институциональные возможности.
Украинская сторона выразила благодарность Польше за участие в программе и подчеркнула важность этой помощи на пути к полному членству Украины в ЕС.
Программа Ukraine2EU
Это ключевая инициатива Европейского Союза, направленная на предоставление экспертной и финансовой поддержки Украине в процессе подготовки к вступлению и членству в ЕС
Программа имеет целью ускорение интеграции Украины в европейские структуры и приближение законодательства к стандартам ЕС. Ранее к программе присоединялись другие страны-члены ЕС, предоставляя консультационную, техническую и финансовую помощь.
Присоединение Польши особенно важно, потому что страна имеет большой опыт реформирования парламентаризма и гармонизации национального законодательства с европейским. Это также позволяет Украине получить ценные практические рекомендации и усилить способность к эффективной имплементации европейских стандартов.
Напомним, что Украина и Европейский Союз согласовали новый план действий. Он позволит Киеву подготовиться к членству в ЕС несмотря на вето Венгрии на официальное начало переговоров.
В комментарии РБК-Украина Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации необходимых реформ. В то же время правительство Украины подтвердило намерение завершить переговорный процесс до конца 2028 года.