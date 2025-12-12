Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в ЕС

Польша официально стала участницей программы Ukraine2EU. Об этом было объявлено 11 декабря во Львове во время неформальной встречи министров ЕС по европейским делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко.

В рамках программы Ukraine2EU Польша будет предоставлять Украине комплексную поддержку, которая включает:

финансовый взнос в размере 1 млн евро;

обмен опытом в реализации евроинтеграционных реформ;

повышение способности Верховной Рады, которая является ключевым органом в процессе приближения национального законодательства к стандартам ЕС.

Работа над интеграцией не ограничивается только переводом директив ЕС - это комплексный процесс, требующий глубоких реформ, координации и институциональной готовности.

Поддержка Польши направлена на то, чтобы Украина могла эффективно принимать и внедрять acquis ЕС, укрепляя собственные законодательные и институциональные возможности.

Украинская сторона выразила благодарность Польше за участие в программе и подчеркнула важность этой помощи на пути к полному членству Украины в ЕС.

Программа Ukraine2EU

Это ключевая инициатива Европейского Союза, направленная на предоставление экспертной и финансовой поддержки Украине в процессе подготовки к вступлению и членству в ЕС

Программа имеет целью ускорение интеграции Украины в европейские структуры и приближение законодательства к стандартам ЕС. Ранее к программе присоединялись другие страны-члены ЕС, предоставляя консультационную, техническую и финансовую помощь.

Присоединение Польши особенно важно, потому что страна имеет большой опыт реформирования парламентаризма и гармонизации национального законодательства с европейским. Это также позволяет Украине получить ценные практические рекомендации и усилить способность к эффективной имплементации европейских стандартов.