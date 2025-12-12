Польща долучилася до програми підтримки вступу України в ЄС

Польща офіційно стала учасницею програми Ukraine2EU. Про це було оголошено 11 грудня у Львові під час неформальної зустрічі міністрів ЄС з європейських справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

У рамках програми Ukraine2EU Польща надаватиме Україні комплексну підтримку, яка включає:

фінансовий внесок у розмірі 1 млн євро;

обмін досвідом у реалізації євроінтеграційних реформ;

підвищення спроможності Верховної Ради, що є ключовим органом у процесі наближення національного законодавства до стандартів ЄС.

Робота над інтеграцією не обмежується лише перекладом директив ЄС - це комплексний процес, що потребує глибоких реформ, координації та інституційної готовності.

Підтримка Польщі спрямована на те, щоб Україна могла ефективно ухвалювати та впроваджувати acquis ЄС, зміцнюючи власні законодавчі та інституційні можливості.

Українська сторона висловила вдячність Польщі за участь у програмі та підкреслила важливість цієї допомоги на шляху до повного членства України в ЄС.

Програма Ukraine2EU

Це ключова ініціатива Європейського Союзу, спрямована надання експертної та фінансової підтримки Україні в процесі підготовки до вступу та членства в ЄС

Програма має на меті прискорення інтеграції України у європейські структури та наближення законодавства до стандартів ЄС. Раніше до програми приєднувалися інші країни-члени ЄС, надаючи консультаційну, технічну та фінансову допомогу.

Приєднання Польщі є особливо важливим, бо країна має великий досвід реформування парламентаризму та гармонізації національного законодавства з європейським. Це також дозволяє Україні отримати цінні практичні рекомендації та посилити здатність до ефективної імплементації європейських стандартів.