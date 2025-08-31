ua en ru
Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами из-за "вето Навроцкого"

Воскресенье 31 августа 2025
Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами из-за "вето Навроцкого" Фото: мужчину передали украинским пограничникам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог из-за вето польского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского в Х.

"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - пишет министр.

Также Кервинский показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.

Отметим, что мужчину задержали 29 августа из-за видео в TikTok.

Вето Навроцкого и депортация украинцев

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

Он заявил, что программа "800+" и бесплатные медуслуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск на заседании Кабмина сказал, что не будет спросить с президентом. В то же время сообщил, что правительство готов альтернативный законопроект о помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из Польши принудительно выдворили 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы предоставляли опасность для общественного порядка.

