Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами из-за "вето Навроцкого"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского в Х.

"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - пишет министр.

Вето Навроцкого и депортация украинцев

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

Он заявил, что программа "800+" и бесплатные медуслуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск на заседании Кабмина сказал, что не будет спросить с президентом. В то же время сообщил, что правительство готов альтернативный законопроект о помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из Польши принудительно выдворили 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы предоставляли опасность для общественного порядка.