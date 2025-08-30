Польша принудительно выдворила 15 украинцев: в чем причина
Пятнадцать украинцев принудительно выдворили из Польши. По данным пограничной службы, все они якобы представляли опасность для общественного порядка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По данным издания, пятнадцать граждан Украины были выдворены из Польши. Пограничники принудительно доставили их к границе и передали украинской стороне.
Как сообщает Пограничная служба Польши, граждане Украины, которых депортировали из Польши, были неоднократно осуждены за кражи, грабежи или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и представляли угрозу общественной безопасности и порядку на территории Польши.
Основанием для решения о принудительном обязательстве иностранцев к возвращению была главным образом статья 302, пункт 1, пункт 9 Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, то есть соображения национальной обороны или безопасности, или защита общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша.
Примечательно, что данные переданных украинцев были включены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным.
Заметим, что это не первый случай депортации украинцев из Польши. в частности в прошлом году украинского блогера депортировали из Польши после заявлений о жизни в Москве и скандальных видео.
Более того, тогда ему закрыли въезд в Шенгенскую зону на следующие 10 лет.
Стоит вспомнить и недавний случай в Польше. Напомним, что в начале месяца польская полиция задержала двух подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.
Целью таких акций, как считает премьер-министр Польши Дональд Туск является усиление напряжения между Польшей и Украиной.