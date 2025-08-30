ua en ru
Польша принудительно выдворила 15 украинцев: в чем причина

Суббота 30 августа 2025 13:36
Фото: пограничники Польши передали Украине 15 граждан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пятнадцать украинцев принудительно выдворили из Польши. По данным пограничной службы, все они якобы представляли опасность для общественного порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным издания, пятнадцать граждан Украины были выдворены из Польши. Пограничники принудительно доставили их к границе и передали украинской стороне.

Как сообщает Пограничная служба Польши, граждане Украины, которых депортировали из Польши, были неоднократно осуждены за кражи, грабежи или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и представляли угрозу общественной безопасности и порядку на территории Польши.

Основанием для решения о принудительном обязательстве иностранцев к возвращению была главным образом статья 302, пункт 1, пункт 9 Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, то есть соображения национальной обороны или безопасности, или защита общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша.

Примечательно, что данные переданных украинцев были включены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным.

Заметим, что это не первый случай депортации украинцев из Польши. в частности в прошлом году украинского блогера депортировали из Польши после заявлений о жизни в Москве и скандальных видео.

Более того, тогда ему закрыли въезд в Шенгенскую зону на следующие 10 лет.

Стоит вспомнить и недавний случай в Польше. Напомним, что в начале месяца польская полиция задержала двух подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.

Целью таких акций, как считает премьер-министр Польши Дональд Туск является усиление напряжения между Польшей и Украиной.

