Польша принудительно выдворила 15 украинцев: в чем причина

Пятнадцать украинцев принудительно выдворили из Польши. По данным пограничной службы, все они якобы представляли опасность для общественного порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным издания, пятнадцать граждан Украины были выдворены из Польши. Пограничники принудительно доставили их к границе и передали украинской стороне.

Как сообщает Пограничная служба Польши, граждане Украины, которых депортировали из Польши, были неоднократно осуждены за кражи, грабежи или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и представляли угрозу общественной безопасности и порядку на территории Польши.

Основанием для решения о принудительном обязательстве иностранцев к возвращению была главным образом статья 302, пункт 1, пункт 9 Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, то есть соображения национальной обороны или безопасности, или защита общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша.

Примечательно, что данные переданных украинцев были включены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным.