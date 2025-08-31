ua en ru
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами через "вето Навроцького"

Неділя 31 серпня 2025 22:41
UA EN RU
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами через "вето Навроцького" Фото: чоловіка передали українським прикордонникам (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал через вето польського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського в Х.

"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", - пише міністр.

Також Кервінський показав відео із передачею українця українським прикордонникам.

Зазначимо, що чоловіка затримали 29 серпня через відео у TikTok.

Вето Навроцького і депортація українців

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на прийнятий Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

Він заявив, що програма "800+" і безкоштовні медичні послуги повинні надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють в Польщі.

У свою чергу прем'єр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну сказав, що не буде питати з президентом. Водночас повідомив, що уряд готує альтернативний законопроект про допомогу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з Польщі примусово вислали 15 українців. За даними прикордонної служби, всі вони нібито становили небезпеку для громадського порядку.

