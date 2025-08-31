Польща депортувала українця, який погрожував підпалами через "вето Навроцького"

Сьогодні Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал через вето польського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського в Х.

"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", - пише міністр. Також Кервінський показав відео із передачею українця українським прикордонникам. Зазначимо, що чоловіка затримали 29 серпня через відео у TikTok.