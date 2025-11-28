Польша ждет объяснений от Украины после обысков у Ермака

Обыски у Ермака

Напомним, сегодня в пятницу, 28 ноября, появилась информация о том, что представители Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Впоследствии сам Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о полном содействии следователям.

По данным источников РБК-Украина, ни одному лицу подозрение после обысков не объявляли.

Также по информации источников РБК-Украина и Financial Times, следственные действия могут быть связаны с производством "Мидас" - масштабным антикоррупционным делом в энергетической сфере.

В рамках этой схемы расследуют возможное участие совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.

В СМИ и среди политиков распространились утверждения о так называемых "пленках Миндича", на которых якобы упоминается фигура под псевдонимом "Али-Баба" - персонаж, который якобы дает указания по давлению на САП и НАБУ. Некоторые предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке.

Подробнее обо всех обстоятельствах обысков у Андрея Ермака - читайте в материале РБК-Украина.

Кто такой Андрей Ермак и что известно о руководителе Офиса президента Украины можно узнать в отдельном материале.