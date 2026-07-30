Польша была готова сбить ракету, если бы она продолжила полет, - Туск

"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", - отметил Туск.

По данным Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши, один из воздушных объектов в 3:29 приблизился к польской границе на расстояние около 5 км. После этого он сменил курс и улетел в восточном направлении.

В 3:40 в воздушном пространстве Польши зафиксировали неизвестный объект, который двигался на запад. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16.

Однако уже в 3:46, еще до того, как удалось идентифицировать объект, он исчез с радаров. Для проверки и окончательного подтверждения показаний технических систем радаров в район, где последний раз фиксировали объект, направили вертолет Ми-24.

Экипаж вертолета определил вероятное место падения объекта на незастроенной территории вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

Туда направили наземную поисково спасательную группу и другие профильные службы. Сейчас на месте продолжаются поисковые и оперативные мероприятия.

Что предшествовало

Ночью стало известно, что на востоке Польши была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки на западные области Украины. Позже появилась информация, что одна или две ракеты могли ненадолго войти в воздушное пространство Польши.

Позже в Люблинском воеводстве местные жители слышали сильные взрывы. Впоследствии в поле возле села Тарнава-Колония обнаружили обширную воронку, которая, вероятно, образовалась после падения неизвестного объекта.