ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российская ракета Х-101 залетела в Польшу, - Сибига

10:39 30.07.2026 Чт
2 мин
Ракета РФ добралась до территории НАТО
aimg Юлия Капитонова
Российская ракета Х-101 залетела в Польшу, - Сибига Фото: Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Ночью 30 июля над территорией Польши пролетела российская ракета Х-101.

Об этом заявил в.и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 во время масштабной атаки РФ на Украину пересекла воздушное пространство Польши, нарушив воздушное пространство НАТО", - заявил Сибига.

По его словам, это еще одно доказательство того, что усиление украинской ПВО важно не только для защиты украинцев, но и европейцев.

И.о. главы МИД подтвердил, что в целом враг направил на Украину 74 ракеты, большая часть из которых была баллистической, а также сотни дронов.

"Военный преступник Путин продолжает вести войну против женщин и детей. В Днепропетровской области в результате прямого попадания ракеты в жилой дом погибли родители и трое детей. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов", - подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что еще одна ракета уничтожила жилой дом во Львове. Сейчас известно о более 30 пострадавших, некоторых людей до сих пор ищут под завалами.

"Среди гражданского населения есть жертвы и пострадавшие в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Сумах, Виннице, Черкассах и других регионах. В результате этой атаки по всей Украине погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили ранения", - подчеркнул Сибига.

На этом фоне он в очередной раз призвал мир остановить российский террор, пока не стало слишком поздно.

Обновлено в 10:43

Как сообщает издание Wirtualna Polska, польские власти склоняются к версии, что ночью на территории страны упала российская ракета.

По данным источников издания, саперы продолжают обследовать место падения возле села Тарнава-Колония, однако предварительные данные указывают именно на российскую ракету.

"Все указывает на то, что это была российская ракета", - заявил один из источников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью 30 июля в Польше прогремели взрывы.Также стало известно о падении неизвестного объекта.

Также мы писали, что Дональд Туск экстренно созывает совещание на фоне последних событий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Польша Андрей Сибига Ракетная атака
Новости
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр