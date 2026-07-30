Туск экстренно созывает совещание после падения неизвестного объекта в Польше

30 июля в Варшаве срочно созывается координационная группа после того, как неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

Глава польского правительства официально подтвердил, что воздушное пространство страны действительно было нарушено.

По его словам, это произошло на фоне массированного ракетного удара России по западу Украины.

"В этой связи я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента", - подчеркнул Туск.

Эта встреча должна состояться в ближайшие часы. Канцелярия премьер-министра заявила, что визит Туска в Нижнесилезское воеводство уже отменили, ведь его планы изменились.

Как сообщают местные СМИ, в правительстве Польши склоняются к мнению, что в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, могла упасть российская ракета. Никаких официальных подтверждений этой версии нет.