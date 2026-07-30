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Туск экстренно созывает совещание после падения неизвестного объекта в Польше

10:03 30.07.2026 Чт
2 мин
Премьер впервые объяснил, что произошло
aimg Юлия Капитонова
Туск экстренно созывает совещание после падения неизвестного объекта в Польше Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
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30 июля в Варшаве срочно созывается координационная группа после того, как неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

Глава польского правительства официально подтвердил, что воздушное пространство страны действительно было нарушено.

По его словам, это произошло на фоне массированного ракетного удара России по западу Украины.

"В этой связи я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента", - подчеркнул Туск.

Эта встреча должна состояться в ближайшие часы. Канцелярия премьер-министра заявила, что визит Туска в Нижнесилезское воеводство уже отменили, ведь его планы изменились.

Как сообщают местные СМИ, в правительстве Польши склоняются к мнению, что в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, могла упасть российская ракета. Никаких официальных подтверждений этой версии нет.

Падение неизвестного объекта в Польше 30 июля

Ночью стало известно, что на востоке страны объявили воздушную тревогу на фоне атаки РФ на запад Украины.

Впоследствии выяснилось, что одна или две ракеты могли войти в воздушное пространство Польши, однако Вооруженные силы до сих пор не раскрыли, о какой именно цели идет речь.

В ВС Польши заявили, что зафиксировали объект, который двигался в западном направлении. Однако он быстро исчез с экранов радиолокационных систем еще до момента идентификации.

На этом фоне в Люблинском воеводстве прогремели громкие взрывы. Через некоторое время в поле у села Тарнава-Колония обнаружили большую воронку. Она могла образоваться в результате падения неизвестного объекта.

В настоящее время на месте работают спасатели и полиция. Польские власти не спешат разглашать никаких подробностей.

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