Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ, - Туск

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", - зазначив Туск.

За даними Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, один із повітряних об'єктів о 3:29 наблизився до польського кордону на відстань близько 5 км. Після цього він змінив курс і полетів у східному напрямку.

Водночас о 3:40 у повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та перехоплення в район направили черговий винищувач F-16.

Однак уже о 3:46, ще до того, як вдалося ідентифікувати об'єкт, він зник із радарів. Для перевірки та остаточного підтвердження показань технічних систем радарів до району, де востаннє фіксували об'єкт, направили гелікоптер Мі-24.

Екіпаж гелікоптера визначив ймовірне місце падіння об'єкта на незабудованій території поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві.

Туди направили наземну пошуково-рятувальну групу та інші профільні служби. Наразі на місці тривають пошукові й оперативні заходи.

Що передувало

Уночі стало відомо, що на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через російську атаку на західні області України. Згодом з'явилася інформація, що одна або дві ракети могли ненадовго увійти до повітряного простору Польщі.

Пізніше у Люблінському воєводстві місцеві жителі чули потужні вибухи. Згодом у полі поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка, ймовірно, утворилася після падіння невідомого об'єкта.