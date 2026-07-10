"Доводит до бешенства": министр обороны Польши злится из-за критики помощи Украине
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш активно защищает решения польского правительства касательно предоставления Украине ракет к системе Patriot. Так, ему пришлось вмешаться в новый конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Глава оборонного ведомства резко отреагировал на критику со стороны окружения президента Кароля Навроцкого и оппозиции. Она касалась предоставления Украине нескольких ракет для систем ПВО.
В частности, речь идет о заявлении руководителя Управления международной политики президента Марчина Пшидача. Последний недавно сообщил, что замминистра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в решении о передаче ракет.
"Это предательство или просто глупость?" - спросил Пшидач.
На фоне последних событий Косиняк-Камыш решил напомнить команде Навроцкого, что военная помощь Украине отвечает национальным интересам Польши.
"Я буду защищать это решение, принятое мной и правительством. Я спрашиваю министра Пшидача: то, что он говорит, - это предательство или глупость? Вчера НАТО заявило, что мы все должны поддерживать Украину. Поражение Украины в войне с Россией - самый плохой сценарий для нас", - подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, гораздо лучше, чтобы польские Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой.
"Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства", - злится Косиняк-Камыш.
Как сообщало ранее РБК-Украина, Зеленский впервые назвал темы, которые обсудил с президентом Польши Навроцким.
Сам польский лидер заявил, чтомВаршава и Киев должны сохранять диалог, ведь их объединяет общий враг - РФ.
Кстати, также стало известно, смогли ли президенты Украины и Польши решить исторические вопросы во время своей встречи.