Туск подтвердил передачу ракет для Patriot Украине

Польша подтвердила передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от российских атак.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В ходе визита на военно-авиационный завод глава правительства подтвердил, что Варшава предоставила Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Эти комплексы способны эффективно перехватывать российские ракеты, в частности баллистические "Искандеры".

"В последние часы много говорят о ракетах Patriot, то есть о тех ракетах, которые Польша передала Украине. (...) Мы можем задаваться вопросом, в какой мере мы должны помогать беженцам и мигрантам здесь, в Польше, но мы ни в коем случае не можем ставить под угрозу наше сотрудничество с Украиной в защите ее от российского нападения", - сказал он.

Туск заверил, что военная помощь Украине тщательно планируется, поэтому передача оружия не ослабляет собственную обороноспособность Польши.

Помощь Украине - это безопасность Польши

Польский премьер подчеркнул, что поддержка Киева не только вопрос порядочности или солидарности, ведь это напрямую касается национальной безопасности самой Польши.

"Каждая точно выпущенная в Украине ракета, которая уничтожает беспилотники, ракеты, снаряды и самолеты агрессора, способствует повышению безопасности Польши", - подчеркнул Туск.

Он призвал политиков не делать военную помощь инструментом внутренней борьбы. По словам польского политика, исторические споры или вопросы по поводу украинских беженцев не должны ставить под удар оборонное сотрудничество двух стран.

Призыв к единству

Глава польского правительства напомнил, что масштабную передачу оружия начало еще предыдущее правительство. Тогда это решение никто не критиковал, потому что все понимали его важность для интересов государства.

"Вы ведь не на стороне России, правда? Я обращаюсь к тем, кто хочет прекратить военную помощь Украине. Этого нельзя допустить", - заявил Туск.

Он добавил, что полякам необходимо сохранять сплоченность в вопросах безопасности, иначе страна может заплатить за разногласия слишком высокую цену.