Польша на 3 месяца закроет небо на границе с Украиной и Беларусью: в чем причина

Ограничения в виде зоны EP R130 будут действовать до 9 июня 2026 года.

Кого коснутся изменения

Зона охватывает воздушное пространство от уровня земли до высоты около 3 километров. Это означает, что:

пассажирские самолеты, выполняющие рейсы на большой высоте, будут продолжать полеты без изменений.

малая авиация и дроны попадают под жесткий регламент.

Ночной режим (от заката до рассвета) - действует полный запрет на полеты. Исключение составляют только воздушные суда и отдельные согласованные рейсы спецслужб.

Дневной режим (от рассвета до заката) - полеты разрешены только при условии:

представления плана полета.

наличия работающего транспондера.

поддержки постоянной радиосвязи с органами авиационного контроля.

Фото: в Польше введут ограничения на полеты возле границы с Украиной и Беларусью (facebook.com/PANSA.ANSP)

Приоритет - безопасность государства

В польском агентстве отмечают, что ограничения введены для обеспечения безопасности государства. В частности, разрешены полеты по сигналам ALPHA SCRAMBLE (срочный подъем истребителей в воздух по тревоге) и MEDEVAC (миссии медицинской эвакуации).

Гражданским беспилотникам строго запрещено приближаться к зонам идентификации ПВО (ADIZ) Украины и Белоруссии. Игнорирование правил будут расценивать как нарушение авиационного законодательства Польши.